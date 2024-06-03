شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر تعيد النبض لحاج آسيوي في الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي في إعادة النبض لحاج من جنسية آسيوية في المسجد الحرام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة بموسم حج 1445هـ، الدكتور يوسف بن محمد الصفيان، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة 2:22 من، صباح أمس الأحد، يفيد بوجود حالة تعاني إغماء وتوقفًا للقلب والتنفس في المسعى بالحرم المكي الشريف.

وأضاف أنه عند وصول الفريق الإسعافي، تبيّن وجود رجل في العقد السابع من العمر مستلقيًا على الأرض فاقد الوعي والتنفس، وعلى الفور باشرت الفرقة الإسعافية الحالة وفق البروتوكول الطبي المتبع في مثل هذه الحالات، حيث قامت الفرقة بعملية الإنعاش القلبي الرئوي عبر الضغطات الصدرية، وعن طريق استخدام جهاز الإنعاش إلى أن عاد النبض بفضل الله، وتم على الفور نقل المريض إلى مركز صحي طوارئ الحرم (3)، واستكمال إجراءات الرعاية الصحية.