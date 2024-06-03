شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى" يستعرض عدداً من الموضوعات مع سفير المملكة لدى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل بن سعود المجفل.

وهنأ رئيس المجلس خلال الاستقبال السفير المجفل بالثقة الملكية الكريمة، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وبما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات في مختلف المجالات.