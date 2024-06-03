شكرا لمتابعة خبر عن تأشيرة البوسنة والهرسك مجانية لمواطني المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت دولة البوسنة والهرسك عن إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول للسياحة والأعمال في خطوة تعكس عمق العلاقة بين البلدين .

هذا القرار بمثابة تطور مهم يفتح آفاقًا جديدة للسياح ورجال الأعمال السعوديين لاستكشاف هذه الدولة الأوروبية الساحرة ، من المتوقع أن يساهم هذا الإعفاء في زيادة عدد الزوار السعوديين إلى البوسنة والهرسك، مما يعزز من السياحة ويساهم في الاقتصاد المحلي.

يذكر ان الإعفاء ساري خلال الفترة من 1 يونيو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024 ، مدة الاقامة 30 يوم ، كما يطلب من السعوديين الراغبين في السفر للسياحة تأمين صحي وبرنامج سياحي مدفوع وتذكرة عودة، بينما يحتاج المسافرون لأغراض الأعمال إلى رسالة دعوة موثقة.