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تأشيرة البوسنة والهرسك مجانية لمواطني المملكة

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت دولة البوسنة والهرسك عن إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول للسياحة والأعمال في خطوة تعكس عمق العلاقة بين البلدين .

هذا القرار بمثابة تطور مهم يفتح آفاقًا جديدة للسياح ورجال الأعمال السعوديين لاستكشاف هذه الدولة الأوروبية الساحرة ، من المتوقع أن يساهم هذا الإعفاء في زيادة عدد الزوار السعوديين إلى البوسنة والهرسك، مما يعزز من السياحة ويساهم في الاقتصاد المحلي.

يذكر ان الإعفاء ساري خلال الفترة من 1 يونيو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024 ، مدة الاقامة 30 يوم ، كما يطلب من السعوديين الراغبين في السفر للسياحة تأمين صحي وبرنامج سياحي مدفوع وتذكرة عودة، بينما يحتاج المسافرون لأغراض الأعمال إلى رسالة دعوة موثقة.

MO Nasa

MO Nasa

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