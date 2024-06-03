شكرا لمتابعة خبر عن كلمة وزير الخارجية في سجل الزيارات قبل مغادرة ‎الكويت .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام وزير الخارجية الأمير ‎فيصل بن فرحان بتدوين كلمة في سجل الزيارات قبل مغادرة ‎الكويت في زيارة رسمية.

وقال وزير الخارجية في كلمته “بسم الله الرحمن الرحيم، سعدت وتشرفت بتواجدي في دولة الكويت الشقيقة، راجيا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين وتعزيز وشائج العلاقات بينهما في كل المجالات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وتأتي زيارة وزير الخارجية للكويت في أعقاب تولي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولاية العهد، فيما كان قد هنأه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في دولة الكويت.