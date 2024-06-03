شكرا لمتابعة خبر عن مبادرات مصرية تشارك في البحث عن المفقود هتان شطا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت مبادرة أطفال مفقودة، أنها انضمت إلى فرق البحث الأمنية، أجل البحث عن الشاب المفقود في القاهرة هتان شطا، والبالغ من العمر 40 عامًا.

وأشار المشرف العام على المبادرة رامي الجبالي، أن المبادرة شاركت الفرق الأمنية في البحث، بعد ان تواصل معه شقيق الشاب المفقود، طالبًا منه المساعدة، مشيرًا ان المبادرة استجابت بسرعة لهذا الطلب.

وتابع الجبالي أنه تم عرض عدد من الصور الغير رسمية لهتان، وذلك من أجل المساعدة في التعرف عليه، مؤكدًا ان لديهم التقنيات الكافية للبحث عن المفقودين حول العالم.

وكان الشاب هتان شطا، قد فقد في منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة يوم 22 أبريل، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، ولا يوجد شبهة جنائية في اختفائه حيث أن جميع متعلقاته لازالت في شقته.

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