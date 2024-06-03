اخبار السعوديه

تنبيه بشأن تعليق العمل بتأشيرة الشنغن للمواطنين المسافرين لمدة أسبوعين

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الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة لدى إيطاليا، اليوم الإثنين، توضيحا للمواطنين القادمين لجمهورية إيطاليا خلال الفترة من 5 يونيو إلى 18 يونيو 2024م.

وجاء نص التوضيح الذي نشرته السفارة عبر حسابها على منصة “إكس”: “تود السفارة إفادة كافة المواطنين أن وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت عن تعليق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنغن خلال الفترة من 5 يونيو إلى 18 يونيو 2024م، وذلك بسبب انعقاد قمة مجموعة السبع G7”.

وتابعت: “بناء عليه يتوجب على كافة القادمين إلى إيطاليا خلال الفترة المشار لها المرور على موظفي الجوازات بالمنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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