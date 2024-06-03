شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه بشأن تعليق العمل بتأشيرة الشنغن للمواطنين المسافرين لمدة أسبوعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة لدى إيطاليا، اليوم الإثنين، توضيحا للمواطنين القادمين لجمهورية إيطاليا خلال الفترة من 5 يونيو إلى 18 يونيو 2024م.

وجاء نص التوضيح الذي نشرته السفارة عبر حسابها على منصة “إكس”: “تود السفارة إفادة كافة المواطنين أن وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت عن تعليق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنغن خلال الفترة من 5 يونيو إلى 18 يونيو 2024م، وذلك بسبب انعقاد قمة مجموعة السبع G7”.

وتابعت: “بناء عليه يتوجب على كافة القادمين إلى إيطاليا خلال الفترة المشار لها المرور على موظفي الجوازات بالمنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية”.