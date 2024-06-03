شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حُكم القتل بجانِِ ارتكب جريمة مهددة للأمن الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وأضافت الوزارة أن المواطن مجتبى بن محمد بن يوسف آل سماعيل أقدم على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية وإطلاق النار على رجال الأمن والنقاط والدوريات الأمنية، وتحويل منزله إلى مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة المستخدمة في الأعمال الإرهابية، وإيوائه أحد العناصر الإرهابية وما بحوزته من أسلحة ومتفجرات في منزله.

وأكدت أنه تم بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأضافت أنه تم تنفيذ حُكم القتل بحق مجتبى بن محمد بن يوسف آل سماعيل اليوم بالمنطقة الشرقية.