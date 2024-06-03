"لا يوجد لها أساس علمي "…اعترافات مفاجئة لـ "فاوتشي" بشأن إجراءات التباعد وارتداء الكمامات خلال جائحة كورونا

صحيفة الخليج 365 : فجر "أنتوني فاوتشي"، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مفاجأة بشأن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وأوصت بها خلال الجائحة.

ووفقا لشهادة لفاوتشي التي أدلى بها أمام الكونغرس بداية العام الحالي، فقد وضع قاعدة التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها 6 أقدام وإجراءات أخرى لحماية الأميركيين من فيروس كورونا، دون أسس علمية.

وفي حديثه إلى المحامي نيابة عن اللجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا في مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام، أخبر فاوتشي الجمهوريين أن قاعدة التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها ستة أقدام "ظهرت فجأة، وأنه لا يتذكر كيف طفت، أي أنها لم تكن مبينة على دراسات وأساسات علمية.

كما أضاف بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه لم يكن على علم أو اطلاع على دراسات تدعم التباعد الاجتماعي، معترفا بأن مثل هذه الدراسات "سيكون من الصعب جدا" القيام بها.

إضافة إلى عدم تذكر أي دليل يدعم التباعد الاجتماعي، أخبر فاوتشي أيضا مستشار اللجنة أنه لا يتذكر قراءة أي شيء يدعم أن ارتداء الأطفال للكمامات أو حتى غيابهم عن المدارس من شأنه أن يمنع فيروس كورونا.