"محمد مش ابني محمد أبويا" … شاهد: لحظة بكاء الفنان المصري" أحمد ماهر" على الهواء أثناء حديثه عن ابنه

صحيفة الخليج 365: دخل الفنان المصري أحمد ماهر في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، أثناء حديثه عن ابنه الأكبر محمد.

وقال خلال لقاء له ببرنامج "واحد من الناس"، إن ابنه هو أحن البشر عليه، ويساعده ويهتم بكل ما يخص العائلة.

وتابع: " محمد مش ابني، محمد النهارده أبويا هو اللي بيحرص على حاجات أنا مش واخد بالي منها فأنا مشوفتش هذه الحنية إلا منه، أخوه مش كده، فكما لو أنه أنجبني".

فيما توجه إليه ابنه، وقام بتقبيل يده وطلب منه عدم البكاء، قائلا: " صلي على النبي".