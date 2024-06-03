شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالتين خطيتين من ملك الأردن والرئيس المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. رسالة الرئيس المصري كما تلقى خادم الحرمين الشريفين رسالة خطية، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة السيد أحمد فاروق.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.