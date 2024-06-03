شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القبض على مواطن تحرش بامرأة في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

جرائم التحرش

السجن والغرامة والإبعاد

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة الجوف القبض على المواطن زاهي مبارك سليمان الشراري لتحرشه بامرأة.وأشارت إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.قبل أيام قليلة كانت نيابة الآداب العامة أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لأربعة مقيمين من جنسية عربية بالتحرش بوافد أسيوي.وأوضحت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالتحرش بالوافد أثناء وجوده في أحد المتاجر.بالإضافة إلى المشاركة في توثيق ذلك ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي.وسجن اثنين منهم مدة (5) سنوات وغرامة مالية (100.000 ريال)، وسجن المتهمَين الآخرَين مدة (سنة)، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.