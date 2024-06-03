هيئة النقل تشارك في معرض بوسيدونيا 2024م باليونان

تشارك الهيئة العامة للنقل في "معرض بوسيدونيا 2024م" الذي سيُعقد في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2024م، حيث يتيح المعرض تبادل الخبرات والاطلاع على الحلول التقنية الابتكارية في مجال بناء السفن والمعدات البحرية إقليماً ودولياً.

وستتضمن مشاركة الهيئة جناحاً تعريفياً، يتم من خلاله استعراض أحدث المشاريع والابتكارات التي تدعمها الهيئة في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى تقديم نظرة شاملة عن خدماتها وإنجازاتها في هذا المجال؛ وتهدف المشاركة إلى تبادل الخبرات والتقنيات المستخدمة مع العارضين والزوار المعرض من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن "معرض بوسيدونيا 2024م" يعد من المعارض الهامة في مجال بناء السفن والمعدات البحرية، حيث يجمع قادة من الخبراء والمهتمين في هذا القطاع.

وتهدف مشاركة الهيئة إلى تعزيز مكانتها كجهة رائدة في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وفتح آفاق جديدة للتعاون.