هيئة النقل تشارك في معرض بوسيدونيا 2024م باليونان

وستتضمن مشاركة الهيئة جناحاً تعريفياً، يتم من خلاله استعراض أحدث المشاريع والابتكارات التي تدعمها الهيئة في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى تقديم نظرة شاملة عن خدماتها وإنجازاتها في هذا المجال؛ وتهدف المشاركة إلى تبادل الخبرات والتقنيات المستخدمة مع العارضين والزوار المعرض من جميع أنحاء العالم.
يذكر أن "معرض بوسيدونيا 2024م" يعد من المعارض الهامة في مجال بناء السفن والمعدات البحرية، حيث يجمع قادة من الخبراء والمهتمين في هذا القطاع.
وتهدف مشاركة الهيئة إلى تعزيز مكانتها كجهة رائدة في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وفتح آفاق جديدة للتعاون.
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