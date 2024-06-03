تطورات اختفاء المواطن هتان شطا في مصر.. الكشف عن مبادرة جديدة للبحث عنه

صحيفة الخليج 365 : في تطورات جديدة بشأن واقعة اختفاء المواطن هتان شطا في مصر، أعلنت مبادرة "أطفال مفقودة" انضمامها إلى فريق البحث الأمني الذي أعلنت عنه السلطات المصرية من أجل البحث عن هتان.

من جانبه قال المشرف على المبادرة رامي الجبالي، لـ"العربية.نت": في الوقت الذي بات هتان شطا مفقوداً وتكثف السلطات المصرية البحث عنه، أخبرني شقيقه هاني بضرورة معرفة مكان اختفائه".

وأضاف الجبالي:" منحني هاني صور شقيقه غير الرسمية، وطلب من المبادرة المشاركة في عمليات البحث والتحري حول مكانه".

وتابع:" نشرنا صور هتان سواء تلك الرسمية منها التي يظهر بها مرتدياً الزي الرسمي السعودي، "الثوب والشماغ"، ومن ثم تحديث صور أخرى أثناء تواجده في "السوبر ماركت"، خاصة أننا نمتلك التقنيات الكافية للبحث عن المفقودين حول العالم.