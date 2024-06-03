شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمواقيت الحج بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

مواقيت الحج بالطائف

طاقات 10 بلديات

مضاعفة الجهود لخدمة الحجاج

الدمام - شريف احمد - وقف أمين الطائف المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي ميدانيًا على الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن بمواقيت الحج بالطائف.واطلع على الجهود التطويرية الداعمة بميقات "قرن المنازل" بالسيل الكبير والمواقع المحيطة.هذا بالإضافة إلى عدد من المواقع الحيوية على طرق سير الحجاج من الطائف باتجاه مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخاصة المواقع ذات الارتياد العالي من الحجاج.ويأتي ذلك للتأكد من مستوى الخدمات البلدية، ومتابعة الأعمال الرقابية والخدمية الجارية وفق خطة العمل لموسم الحج.كما تابع تطبيق الخطة التي تشمل أعمال النظافة والإصحاح البيئي والوقاية الصحية بالميقات، ومركز الفرز الأمني بالبهيتة وسائر المواقع المؤدية للمشاعر المقدسة، والتي تقع في محيط خدمات الأمانة وبلدياتها الفرعية، التي دعمتها الأمانة بالكوادر البشرية والمعدات والآليات بها مواكبةً لتدفق ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.كذلك حشدت لخدمتهم طاقات 10 بلديات مرتبطة بأمانة الطائف في محافظات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان ومراكز القريع بني مالك وبني سعد وقيا والمحاني وظلم، بالإضافة إلى 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية تعمل جميعها على راحة قاصدي المشاعر المقدسة.وقد حث المهندس عبدالله الزايدي العاملين من منسوبي الأمانة على بذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن، ومضاعفة الأداء خلال الفترة المقبلة بما يتوافق وجهود تحسين مستوى الأعمال البلدية فيما يتعلق بالنظافة والصحة العامة، والحرص على متابعة ومراقبة محال بيع الأطعمة.وشدد على ضرورة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المرافق التجارية المخالفة، حفاظًا على صحة ضيوف الرحمن عبر منافذ الطائف البرية.كما أكد منع أي تجاوزات صحية قد تعرض صحتهم إلى الخطر، ومضاعفة الجهود لخدمة الحجاج والتيسير عليهم إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة وتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وبين أن الطائف تعد البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وبها أهم المنافذ البرية والجوية للحجاج، وأهاب بضرورة التعاون التام مع جميع الشركاء حتى تتحقق الغايات لتقديم أفضل الخدمات.