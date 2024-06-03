شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: نتصدى لكل أنواع الدعاية المتطرفة والتحريض على العنف والان نبدء بالتفاصيل

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قدرات أجهزة النيابات

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمكتبه في مدينة الرياض اليوم، الأمين العام للرابطة الدولية للمدعين العامين رول دونا، والوفد المرافق له.وأوضح معاليه أن اللقاء يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات في سبيل تطوير مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتبادل المعرفة والمعلومات في المجالات المشتركة.وقال: إن النيابة العامة تتصدى لكل أنواع الدعاية المتطرفة والتحريض على العنف عن طريق الترويج لها عبر الإنترنت والوسائط الإلكترونية، وذلك في ظل احترام حقوق الإنسان وبما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.ونوه "المعجب" بما توليه القيادة الرشيدة من أهمية كبرى ودعم غير محدود للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ورفع كفاءة الحوكمة الإجرائية الشفافة والنزيهة.يذكر أن رابطة المدعين العامين العالمية تضم في عضويتها ما يزيد عن 170 عضواً من أجهزة النيابة العامة والمنظمات الدولية المعنية بالعدالة الجزائية، وتعنى برسم السياسات والتعاون الدولي في مجال العدالة الجزائية ومكافحة الجريمة، وتضطلع بمهام عديدة في مجالات التعاون الدولي وتنمية قدرات أجهزة النيابات والادعاء العام، ورعاية حقوق الإنسان فيما يتصل بالدعوى الجنائية.