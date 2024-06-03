هل يساعد ماء الليمون في إنقاص الوزن وحرق الدهون؟.. "مختصة" تجيب وتحسم الجدل

صحيفة الخليج 365: أكدت كارولين توماسون، اختصاصية تغذية في فرجينيا، أنه لا يوجد طعام أو شراب سحري يمكن أن يساعد على فقدان الوزن والدهون في الجسم.

وقالت، أن ماء الليمون مرطب وحمض بشكل طبيعي وهي صفات قد تجعل الشخص يذهب إلى الحمام بعد شربه.

وأوضحت أنه "إذا قام الشخص بوزن نفسه قبل وبعد الذهاب إلى الحمام، فمن المؤكد أنه قد يجد أنه فقد بعض الوزن. ولكن لا يعني ذلك أن شرب الماء بالليمون في الصباح يؤدي إلى إنقاص الوزن بطريقة سحرية، بحسب موقع USA Today.

وأشارت إلى أنها غير متأكدة من أين نشأت هذه الأسطورة، لافتة إلى عدم وجود طعام أو شراب سحري يمكن أن يساعد على فقدان الدهون في الجسم.

ولفتت إلى أن فوائد شرب الماء والليمون تقتصر على إمداد الجسم بفيتامين C والبوتاسيوم، والمساعدة في الحفاظ على رطوبة الجسم.