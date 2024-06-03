شكرا لمتابعة خبر عن امير عسير يفتتح المقر الجديد لإدارة رعاية أسر الشهداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، المقر الجديد لإدارة رعاية أسر الشهداء، وذلك بالمبنى الجديد بديوان إمارة المنطقة.

وتهتم الإدارة بشؤون ذوي الشهداء، وبحث احتياجاتهم، وتقديم كل الإمكانيات لتسهيل معاملاتهم ورعايتهم الصحية.

ومن جهة أخرى، استقبل أمير منطقة عسير، المواطنين والمقيمين ، في المجلس العام بديوان الإمارة، وذلك بحضور رئيس المحكمة العامة في أبها، وعدد من القيادات الإدارية بالمنطقة، وممثلي الإدارات ذات العلاقة بديوان الإمارة، حيث استمع سموه لمطالب المراجعين.

وجرى خلال المجلس:

– تكريم مدير عام التعليم بالمنطقة وفريقه لحصول عدد من المدارس على نتائج متميزة دوليًا.

– ⁠ تكريم مدير معهد الإدارة العامة في عسير وفريقه، بحضور قائد المنطقة الجنوبية، لجهودهم المقدمة لقيادة المنطقة.

– تكريم رئيس مركز المضة، وشيخ آل معمر، وعضو اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بالمركز ومواطن، وذلك لإنهاء قضية خلاف.

– ⁠تكريم فريق إدارة المراجعة الداخلية بالإمارة لتميزهم في إجراءات إحدى القضايا.

– تكريم عدد من المعلمين بالمنطقة لحصولهم على مراكز متقدمة على المستوى الخليجي.

– تكريم ثلاثة من حفظة كتاب الله الكريم، الفائزين على مستوى المملكة.

– ⁠تكريم المواطن عبدالله بن سعيد القحطاني الذي استضاف في منزله وافد من الجنسية اليمنية كان يعاني عارضًا صحيًا.