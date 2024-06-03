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شاهد.. بيان أمني بشأن القبض على شخص ظهر في فيديو يسيء للنبي ويبتز الفتيات في جدة

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صحيفة الخليج 365: قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن ظهر في محتوى مرئي يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وقيامه بابتزاز الفتيات ومخالفة الآداب العامة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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