رسالة مفاجئة بالحجز على الأرصدة البنكية لبعض المخالفين مرورياً تثير الجدل

صحيفة الخليج 365: نشر عدد من المغردين عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تغريدات مرفقة بصورة وصلتهم على جوالاتهم تفيد بالحجز على أرصدتهم البنكية من إدارة المرور.

وجاء في نص الرسالة: "نشعرك بانتهاء مهلة سداد المخالفة، وجار الحجز والتنفيذ على أرصدتك البنكية"، حيث وصلت الرسالة إلى بعض من سجلت بحقهم مخالفات مرورية ولم يتم السداد في المدة المحددة الواردة في المادة الـ75.

ونشر أحد المغردين صورة منا لرسالة التي وصلته، معلق اً:"أعتقد الآن المخالفات بعد انتهاء مدة الاعتراض إذا ما دفعتها يتم التنفيذ على حسابك البنكي وسحبها من رصيدك".

ونشر آخر نص الرسالة وتساءل:" نشعركم بانتهاء مهلة السداد للمخالفة، وجاري الحجز والتنفيذ على أرصدتك البنكية، إيش سالفة رسايل المخالفات والحجز على الأرصدة البنكية؟".

فيما قال آخر:" وردتني هذه الرسالة أمس، وتم الذهاب للبنك وتم سداد المخالفة ولكن لم تصلني رسالة سداد، مع العلم إنه تم سداد مخالفتين ولم يردني إشعار، واليوم تم استرجاع المبلغ للحساب".

جدير بالذكر أن نظام المرور الجديد ينص على الحجز والتنفيذ على الأرصدة المصرفية مباشرة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.

كما أن المخالف لا يستفيد من تخفيض 25% بانقضاء مهلة 15 يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة تسعين يومًا، أو بانقضاء ثلاثين يومًا من مهلة التسعين يومًا للسداد في حال طلبها.