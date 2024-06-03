رفع مستوى وعي ضيوف الرحمن بالأمن السيبراني

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ويشتمل المعرض على مجموعة من المواد والمنشورات التوعوية المعدّة خصيصا لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى حجاج بيت الله الحرام بلغات متعددة، ويتطرق في موضوعاته إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، والتعرف على أساليب التصيد الالكتروني والهندسة الاجتماعية، وأهمية التحديثات الأمنية، وأمن التطبيقات، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن.
ويندرج المعرض ضمن أعمال برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ، الذي تنفذه الهيئة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة والخدمات المقدمة خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية لتقديم أفضل الخدمـات لضيوف الرحمن.
الهيئة الوطنية:
- الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة.
- المرجع الوطني في شؤونه.
- تعزيزه حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني.
- حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية.
- رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.
- وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط.
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