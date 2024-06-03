شكرا لقرائتكم خبر رفع مستوى وعي ضيوف الرحمن بالأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مجمع صالات الحج والعمرة، والصالة رقم 1 في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، وشركة مطارات جدة، استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين جوا على مدار الساعة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لديهم.

ويشتمل المعرض على مجموعة من المواد والمنشورات التوعوية المعدّة خصيصا لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى حجاج بيت الله الحرام بلغات متعددة، ويتطرق في موضوعاته إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، والتعرف على أساليب التصيد الالكتروني والهندسة الاجتماعية، وأهمية التحديثات الأمنية، وأمن التطبيقات، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن.

ويندرج المعرض ضمن أعمال برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ، الذي تنفذه الهيئة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة والخدمات المقدمة خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية لتقديم أفضل الخدمـات لضيوف الرحمن.

الهيئة الوطنية: