تسخير التقنية والذكاء الصناعي في إدارة حشود الحج

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- بواسطة أيمن الوشواش - لتسخير التقنية والذكاء الصناعي في إدارة الحشود، نظم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى أمس، لقاء للباحثين العاملين بموسم حج هذا العام؛ بهدف مناقشة الأبحاث العلمية وعمل الدراسات في مجالات التقنية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الحشود، إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الباحثين والعاملين بالموسم؛ وذلك بمقر المعهد في مكة المكرمة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتسخير التقنية والذكاء الصناعي في إدارة الحشود، نظم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى أمس، لقاء للباحثين العاملين بموسم حج هذا العام؛ بهدف مناقشة الأبحاث العلمية وعمل الدراسات في مجالات التقنية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الحشود، إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الباحثين والعاملين بالموسم؛ وذلك بمقر المعهد في مكة المكرمة. وأوضح عميد المعهد الدكتور عدنان الشهراني أنه تم تحديد 50 باحثا، و400 جامع للبيانات؛ وذلك للتحليل، والتخطيط الحضاري، والبيئة، والصحة، وغيرها من المجالات التي تناولتها 29 دراسة يعكف عليها المعهد في موسم حج 1445هـ؛ مؤكدا أن اللقاء يشكل أهمية في مسيرة البحث العلمي والدراسات البحثية التي تقدم من المعهد في مواسم الحج.

ولفت أن اللقاء يعد مشاركة بين الباحثين لمعرفة الأعمال التي يقومون بها وعرض الخطة البحثية الخاصة بكل دراسة؛ لتتم المواءمة بين الدراسات، وتحقيق أفضل وأجود النتائج المرجوة منها. أهداف اللقاء: مناقشة الأبحاث العلمية وعمل الدراسات في مجالات:

التقنية.

الذكاء الاصطناعي.

إدارة الحشود.

التحديات والصعوبات التي تواجه الباحثين والعاملين بالموسم.

عرض الخطة البحثية الخاصة بكل دراسة.

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