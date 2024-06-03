فعاليات للتوعية بأضرار التدخين في أسواق ومدارس الرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - احتفت جمعية «نقاء» لمكافحة التدخين باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ ومشتقاته الذي يصادف 31 مايو من كل عام، بإقامة العديد من الفعاليات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والأسواق والأماكن العامة، والجمعيات الخيرية بالرياض، وذلك بهدف التوعية من أضرار التدخين وخطورة تعاطيه، وحث المجتمع على إدراك حجم المشكلة والحد من انتشارها، وحماية الأطفال والشباب من أساليب التسويق المخادعة التي تنتهجها شركات التبغ. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت جمعية «نقاء» لمكافحة التدخين باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ ومشتقاته الذي يصادف 31 مايو من كل عام، بإقامة العديد من الفعاليات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والأسواق والأماكن العامة، والجمعيات الخيرية بالرياض، وذلك بهدف التوعية من أضرار التدخين وخطورة تعاطيه، وحث المجتمع على إدراك حجم المشكلة والحد من انتشارها، وحماية الأطفال والشباب من أساليب التسويق المخادعة التي تنتهجها شركات التبغ. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور بدر الدباسي، أن مشاركة نقاء الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، يأتي في إطار جهودها الرامية إلى المضي قدما في رسالتها المجتمعية التوعوية الهادفة إلى التحذير من المخاطر التي يسببها التدخين على الأفراد والمجتمعات، والإسهام في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضا من الأضرار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي يخلفها تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

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