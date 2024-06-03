شكرا لقرائتكم خبر حملة لزيادة الوعي البيئي بالتشجير وتقليل النفايات في مدارس البنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية حملة توعوية استهدفت مدارس البنات الواقعة ضمن نطاق حدودها، وتحديدا في مراكز الحفنة، ورويغب، وحفر العتش؛ بهدف زيادة الوعي البيئي بعمليات التشجير وإعادة التدوير واستدامة الموارد؛ بما يتوافق مع الأهداف البيئية لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، والمستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.

وتحرص الهيئة ضمن أهدافها الاستراتيجية، على العمل لتمكين وإشراك المجتمعات المحلية في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، ورفع الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، وتعزيز ارتباطهم ببيئتهم المحيطة بهم، وفق الممارسات البيئية العالمية، وتنفيذ فعاليات توعوية لمختلف فئات المجتمعات المحلية.

وشملت الحملة التوعوية التي نفذتها المحمية، والتي استهدفت 461 طالبا وطالبة ومعلمة، تقديم محتوى توعوي عن أهمية حماية البيئة وتقليل النفايات، وتنفيذ أنشطة تطبيقية، عبر تلوين أكواب ورقية معاد تدويرها، وزراعة بذور نباتية في داخلها.

وفي سياق متصل بدأت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، منذ أكتوبر الماضي 2023، في تنفيذ مبادرة «محمية المدرسة» في 5 مجمعات تعليمية واقعة ضمن نطاق المحمية؛ بهدف تحفيزهم للحفاظ على البيئة التي يعيشون فيها، ورفع مستوى العمل التطوعي البيئي لديهم، مع احتساب ساعات تطوعهم في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية.