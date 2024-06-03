المملكة تحقق فضيتها الأولى في أولمبياد آسيا ‏والباسيفيك للمعلوماتية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، ميدالية فضية في أولمبياد آسيا ‏والباسيفيك للمعلوماتية 2024 APIO الذي نظمته جمهورية الصين الشعبية عن بعد، بمشاركة 286 طالبا، يمثلون 36 دولة، خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو الماضي.

وحقق الطالب أديب الشهري، من الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الفضية، التي تعد الفضية الأولى لمنتخب المعلوماتية السعودي في هذه المسابقة، حيث سبق له تحقيق 3 برونزيات في المشاركات السابقة، وتعد من المسابقات الصعبة التي تعتمد عليها العديد من الدول، لاختيار الفريق المشارك في مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.

وخضع الشهري لتدريب مكثف سبق مشاركته في أولمبياد آسيا والباسفيك للمعلوماتية، بلغ 2168 ساعة تدريبية في «موهبة» على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب.

وتعد هذه المشاركة الرابعة للمنتخب السعودي للمعلوماتية في أولمبياد آسيا والباسيفيك، حيث رفعت السعودية رصيدها من جوائز الأولمبياد إلى 5 جوائز بعد الفوز بالميدالية الفضية في الدورة الحالية.

وباركت الأمين العام لـ»موهبة» الدكتورة آمال الهزاع فوز المنتخب السعودي للمعلوماتية بالفضية الأولى في أولمبياد آسيا والباسيفيك للمعلوماتية، مشيرة إلى أن الحكومة الرشيدة تحاول استباق المتغيرات العالمية، وتوفير الفرص والمهارات قبل وقتها، وأضحت المملكة قبلة وملتقى يجمع المواهب من أنحاء العالم كافة.

مسابقة أولمبياد آسيا ‏والباسيفيك للمعلوماتية