بانخر يصدر كتابه اقتصاديات وسائل الإعلام

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الدكتور عبدالله بانخر كتابه الجديد (اقتصاديات وسائل الإعلام: الممارسات – الفرص – التحديات)، الصادر عن دار متون المثقف للنشر والتوزيع، والذي يتناول الممارسات والفرص والتحديات للعمل الإعلامي واقتصاداته. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الدكتور عبدالله بانخر كتابه الجديد (اقتصاديات وسائل الإعلام: الممارسات – الفرص – التحديات)، الصادر عن دار متون المثقف للنشر والتوزيع، والذي يتناول الممارسات والفرص والتحديات للعمل الإعلامي واقتصاداته. ويمزج الكتاب بين الدراسات الأكاديمية والخبرات المهنية للدكتور بانخر، خلال العقود الأربعة الماضية، منذ تخرجه في الجامعة إلى اليوم، حيث يعد بانخر أكاديميا ومهنيا متخصصا في حقل الإعلام، بدأ مسيرته المهنية في شركة تهامة، ومجموعة (آرا)، ومجموعة (إم بي سي)، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق؛ وشكلت تجربة ثرية جدا، انطلق منها إلى كتابة مقالات أسبوعية في صحيفة (مكة)، وهو ما حدا به إلى اختيار (اقتصاديات وسائل الإعلام) عنوانا للكتاب.

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