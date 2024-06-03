ابتكار مشاريع وبرامج تنموية لدعم الطلاب ذوي الحاجة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ترأس وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية، يوسف البنيان، بمقر المؤسسة أمس، اجتماع المجلس السادس لدورته العاشرة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية، يوسف البنيان، بمقر المؤسسة أمس، اجتماع المجلس السادس لدورته العاشرة. ونوه البنيان خلال الاجتماع لدعم وحرص القيادة الرشيدة ودعمها للمؤسسة ومتابعة أحوال أبنائنا وبناتنا ذوي الحاجة من الطلبة، مثمنا الجهود المبذولة التي تقدمها المؤسسة لتسهيل الخدمات على الطلبة المستفيدين ودعم مسيرتهم التعليمية، وابتكار المشاريع والبرامج التنموية للمعسرين. وشدد على ضرورة بذل المزيد من الحرص والمتابعة لرحلتهم التعليمية.

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