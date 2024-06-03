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حتى 18 يونيو.. إيطاليا تعلق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنجن

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السفارة في إيطاليا أن وزارة الداخلية الإيطالية علقت العمل ببعض بنود اتفاقية الشنجن خلال الفترة من 5 إلى 18 يونيو الحالي.
وقالت السفارة عبر حسابها على تطبيق إكس: تود السفارة إفادة المواطنين كافة بأن وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت تعليق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنجن خلال الفترة من 5 يونيو إلى 18 يونيو، بسبب انعقاد قمة مجموعة السبع G7.
وأضافت السفارة: بناء عليه يجب على القادمين من إيطاليا خلال الفترة المشار إليها المرور على موظفي الجوازات بالمنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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