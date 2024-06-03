شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 18 يونيو.. إيطاليا تعلق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنجن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت السفارة السعودية في إيطاليا أن وزارة الداخلية الإيطالية علقت العمل ببعض بنود اتفاقية الشنجن خلال الفترة من 5 إلى 18 يونيو الحالي.
وقالت السفارة عبر حسابها على تطبيق إكس: تود السفارة إفادة المواطنين كافة بأن وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت تعليق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنجن خلال الفترة من 5 يونيو إلى 18 يونيو، بسبب انعقاد قمة مجموعة السبع G7.
وأضافت السفارة: بناء عليه يجب على القادمين من إيطاليا خلال الفترة المشار إليها المرور على موظفي الجوازات بالمنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.
وقالت السفارة عبر حسابها على تطبيق إكس: تود السفارة إفادة المواطنين كافة بأن وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت تعليق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنجن خلال الفترة من 5 يونيو إلى 18 يونيو، بسبب انعقاد قمة مجموعة السبع G7.
وأضافت السفارة: بناء عليه يجب على القادمين من إيطاليا خلال الفترة المشار إليها المرور على موظفي الجوازات بالمنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.