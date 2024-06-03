شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 370 كيلوجرامًا من المخدرات في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي منطقة جازان، قبضت الدوريات في قطاع العارضة على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. الحشيش المخدر وفي نفس السياق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن ووافد نازح بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(29,799) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

بينما قبضت المديرية على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما 4000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.