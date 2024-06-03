1006 جولات رقابية بالقصيم

نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية الديرة الفرعية، 1006 جولات رقابية في المنشآت التجارية خلال شهر مايو لعام 2024، وجرت خلالها مصادرة 387 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابية على جميع المحال التجارية، ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.