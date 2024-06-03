اخبار السعوديه

1006 جولات رقابية بالقصيم

0 نشر
0 تبليغ

نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية الديرة الفرعية، 1006 جولات رقابية في المنشآت التجارية خلال شهر مايو لعام 2024، وجرت خلالها مصادرة 387 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابية على جميع المحال التجارية، ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.


كانت هذه تفاصيل خبر 1006 جولات رقابية بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا