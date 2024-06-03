1006 جولات رقابية بالقصيم

وأكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابية على جميع المحال التجارية، ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.
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