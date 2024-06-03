القبض على مواطن تحرش بامرأة في الجوف

جامعة الملك خالد تكرم الفائزين بجوائز البحث العلمي للعام 1445هـ نظّمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث والدراسات العليا، صباح اليوم الاثنين، حفل الجوائز والمكافآت التشجيعية للبحث العلمي... أبها: عبدالعزيز الغامدي أبها: عبدالعزيز الغامدي 26 ذو القعدة 1445 هـ 26 ذو القعدة 1445 هـ النظارة الافتراضية تفحص حافلات الحج في 6 ثوانٍ وفرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، في إطار سعيها لتقديم رحلة مثالية لحجاج بيت... المناطق: علي العمري، المناطق: علي العمري، دوت الخليج 26 ذو القعدة 1445 هـ 26 ذو القعدة 1445 هـ تصاريح إلكترونية لذبح الأضاحي أطلقت أمانات المناطق، الاثنين، خدمة إصدار تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح والسلخ خلال أيام عيد... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 ذو القعدة 1445 هـ 26 ذو القعدة 1445 هـ تطهير وتعقيم 7 آلاف موقع في المدينة نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 7.171 موقعًا بمختلف الأحياء خلال الأسبوع الماضي.وشملت الأعمال... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 26 ذو القعدة 1445 هـ 26 ذو القعدة 1445 هـ 5842 مخالفة مبان بجدة أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر مايو الماضي عن رصد 5842 مخالفة في عددٍ من الأحياء، وذلك في... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 26 ذو القعدة 1445 هـ 26 ذو القعدة 1445 هـ 1006 جولات رقابية بالقصيم نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية الديرة الفرعية، 1006 جولات رقابية في المنشآت التجارية خلال شهر مايو لعام 2024، وجرت خلالها... بريدة: دوت الخليج بريدة: دوت الخليج 26 ذو القعدة 1445 هـ 26 ذو القعدة 1445 هـ تعليم الرياض تنهي الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثالث تنطلق بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غدٍ الثلاثاء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي... سعود الخزيم سعود الخزيم 26 ذو القعدة 1445 هـ 26 ذو القعدة 1445 هـ

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