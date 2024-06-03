اخبار السعوديه

القبض على مواطن تحرش بامرأة في الجوف

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جامعة الملك خالد تكرم الفائزين بجوائز البحث العلمي للعام 1445هـ

نظّمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث والدراسات العليا، صباح اليوم الاثنين، حفل الجوائز والمكافآت التشجيعية للبحث العلمي...

ad8a3ef941.jpgأبها: عبدالعزيز الغامدي
b115f57668.jpg26 ذو القعدة 1445 هـ

النظارة الافتراضية تفحص حافلات الحج في 6 ثوانٍ

وفرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، في إطار سعيها لتقديم رحلة مثالية لحجاج بيت...

icon-byline.pngالمناطق: علي العمري،
icon-clock.png26 ذو القعدة 1445 هـ

تصاريح إلكترونية لذبح الأضاحي

أطلقت أمانات المناطق، الاثنين، خدمة إصدار تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح والسلخ خلال أيام عيد...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png26 ذو القعدة 1445 هـ

تطهير وتعقيم 7 آلاف موقع في المدينة

نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 7.171 موقعًا بمختلف الأحياء خلال الأسبوع الماضي.وشملت الأعمال...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png26 ذو القعدة 1445 هـ

5842 مخالفة مبان بجدة

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر مايو الماضي عن رصد 5842 مخالفة في عددٍ من الأحياء، وذلك في...

icon-byline.pngجدة: دوت الخليج
icon-clock.png26 ذو القعدة 1445 هـ

1006 جولات رقابية بالقصيم

نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية الديرة الفرعية، 1006 جولات رقابية في المنشآت التجارية خلال شهر مايو لعام 2024، وجرت خلالها...

icon-byline.pngبريدة: دوت الخليج
icon-clock.png26 ذو القعدة 1445 هـ

تعليم الرياض تنهي الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثالث

تنطلق بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غدٍ الثلاثاء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي...

icon-byline.pngسعود الخزيم
icon-clock.png26 ذو القعدة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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