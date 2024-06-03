القبض على مواطن تحرش بامرأة في الجوف

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جامعة الملك خالد تكرم الفائزين بجوائز البحث العلمي للعام 1445هـ
نظّمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث والدراسات العليا، صباح اليوم الاثنين، حفل الجوائز والمكافآت التشجيعية للبحث العلمي...
النظارة الافتراضية تفحص حافلات الحج في 6 ثوانٍ
وفرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، في إطار سعيها لتقديم رحلة مثالية لحجاج بيت...
تصاريح إلكترونية لذبح الأضاحي
أطلقت أمانات المناطق، الاثنين، خدمة إصدار تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح والسلخ خلال أيام عيد...
تطهير وتعقيم 7 آلاف موقع في المدينة
نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 7.171 موقعًا بمختلف الأحياء خلال الأسبوع الماضي.وشملت الأعمال...
5842 مخالفة مبان بجدة
أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر مايو الماضي عن رصد 5842 مخالفة في عددٍ من الأحياء، وذلك في...
1006 جولات رقابية بالقصيم
نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية الديرة الفرعية، 1006 جولات رقابية في المنشآت التجارية خلال شهر مايو لعام 2024، وجرت خلالها...
تعليم الرياض تنهي الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثالث
تنطلق بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غدٍ الثلاثاء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي...
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