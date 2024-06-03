تعليم الرياض تنهي الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثالث

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري أن الإدارة أنهت كافة الاستعدادات لتأدية الطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، مشيراً إلى أن بداية الاختبارات لجميع المراحل ستكون الساعة الـ7 صباحاً فيما تبدأ اختبارات طلاب وطالبات التعليم المستمر الساعة الـ4 مساءً.
وأفاد الثميري أن الإدارة خصصت هواتف إرشادية لتهيئة الطلبة لاختبارات الفصل الدراسي الثالث وتقديم الاستشارات الخاصة بالاختبارات، وحددت الإدارة عمل الهاتف الإرشادي خلال الفترة من الاثنين 26 ذو القعدة وحتى الأحد 3 ذو الحجة من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً عبر الهواتف التالية: بنين 0507097040 - 0553060196 - بنات 0114093298
وأشار إلى أن تعليمات الاختبارات نصت على إنهاء عمليات الرصد والتدقيق وإعلان نتائج الطلاب والطالبات في نظام نور قبل نهاية دوام يوم الاثنين 4 ذو الحجة القادم .
وبيّن الثميري أن الإدارة أعدت خطة إعلامية قبل وأثناء وبعد الاختبارات تتضمن العديد من التوجيهات والتعليمات والنصائح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال المنصات الإعلامية المعتمدة ووسائل التواصل الاجتماعي متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.
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