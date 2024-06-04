شاهد: شقيق المفقود هتان شطا يكشف مفاجأة وينفي أنباء العثور على شقيقه متوفياً في أحد شوارع القاهرة

صحيفة الخليج 365:علق هاني شطا شقيق المواطن السعودي المفقود في مصر هتان شطا، على ما أثير مؤخراً في وسائل إعلامية بشأن العثور على شقيقه متوفى في أحد شوارع القاهرة.

وقال هاني شطا في مقطع فيديو وثقه بجواله، أن شقيقه مازال مفقوداً ولم يصدر أي شيء بشكل رسمي يؤكد العثور عليه من جانب الجهات الرسمية، أو يؤكد وفاته.

وأشار إلى أنه الآن في مصر وترك أهله وعمله للبحث عن شقيقه، وكل ما يحدث سوف يكون خير سواء عثروا عليه متوفى أو بصحة جيدة.

ودعا شطا إلى أهمية التأكد من المعلومات وأخذها من جهات رسمية، خاصة أن بعض القنوات المعروفة والرسمية هي من نشرت خبر وفاة أخيه.

جدير بالذكر أن قناة العربية كانت قد أكدت وفاة هتان شطا نقلاً عن مصادرها، وأشارت إلى أن المفقود عثر عليه متوفى في أحد شوارع القاهرة دون وجود شبهة جنائية.