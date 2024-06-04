5842 مخالفة مبان بجدة

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر مايو الماضي عن رصد 5842 مخالفة في عددٍ من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات، ومعالجة مظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 9.706 مواقع مخالفة، لتصحيح وضعهم نظامًا، مبينة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين على الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، بالإضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة في أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.