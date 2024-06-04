شكرا لمتابعة خبر عن محافظ جدة يكرم وقاء مكة لمشاركته في اعتماد جدة الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كرَّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم الإثنين، فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة، نظير مشاركته في حصول محافظة جدة على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الصحة العالمية (WHO) كأكبر مدينة صحية بالشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال حفل تكريم شركاء النجاح المشاركين في أعتماد مدينة جدة الصحية والذي نظمته مديرية الشؤون الصحية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) بجدة بحضور مدراء وممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

يُذكر أن فرع مركز “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة يعمل من خلال الفرق المتخصصة بإدارة الصحة الحيوانية على تكثيف عمليات رصد ومكافحة بؤر توالد نواقل الأمراض بالمنطقة باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات، سعياً لتحقيق مستهدفات المركز في الوقاية من مخاطر الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة، والحد من انتشارها، والمحافظة على الصحة الحيوانية والصحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.