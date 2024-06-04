شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص خطبة الجمعة لسبل الوقاية الصحية ضمن الوصايا الشرعية للحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بناءً على البرقية الواردة من معالي وزير الصحة المتضمنة رغبته بتناول خطباء الجوامع الحديث عن أهمية اتباع سبل الوقاية الصحية خلال خطبة صلاة الجمعة .

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، اليوم الإثنين ، عموم خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بأن تتضمن خطبة صلاة الجمعة القادمة غرة شهر ذو الحجة لعام ١٤٤٥ هـ ، عدداً من سبل الوقاية الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وذلك ضمن الوصايا والتوجيهات الشرعية المقدمة من الخطباء للحجاج .

وتضمن توجيه معاليه أن يتناول الخطباء بيان أهمية اتباع الحجاج لسبل الوقاية حفاظا على صحتهم وحياتهم، مثل شرب المياه وحمل المظلة وارتداء الكمامة في الزحام الشديد، والعناية بالنظافة الشخصية (نظافة البدن والثياب والمكان)، واتباع إرشادات السلامة من تجنب الزحام وعدم التدافع وتسلق المرتفعات.