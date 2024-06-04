شفاء ثلاثة من كل خمسة مصابين بعد تناوله… دواء ينجح في علاج نوع قاتل من السرطان

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث في جامعة كوليدج بلندن عن عقار يمكن أن يضاعف معدلات البقاء على قيد الحياة لنوع مميت من سرطان الأمعاء.

اسم العقار

وتوصلت التجارب إلى أن عقار pembrolizumab، الذي يباع تحت الاسم التجاري Keytruda، يذيب الأورام، ما قد يجنب المرضى الحاجة إلى الجراحة والعلاج الكيميائي.

تحفيز المناعة

ويعمل الدواء على تحفيز جهاز المناعة في الجسم لمحاربة الخلايا السرطانية، عن طريق استهداف وحجب بروتين يسمى PD-1 على سطح الخلايا التائية، ما يحفزها على العثور على الخلايا السرطانية وقتلها.

نتائج

وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 32 مريضا أن 59% من المرضى لم يبق لديهم أي أثر للسرطان عند الاختبار، (عادة بعد 5 إلى 19 شهرا)، ما يشير إلى أنهم لا يحتاجون حتى لعملية جراحية. وتبين شفاء ثلاثة من كل خمسة مصابين بعد تناوله.

وقال الأطباء إن هذا تحسن كبير مقارنة بالعلاج القياسي الحالي، والذي يتضمن إجراء عملية جراحية لإزالة الورم تليها 3 إلى 6 أشهر من العلاج الكيميائي.