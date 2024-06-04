مسؤول أمني في وزارة الداخلية المصرية يؤكد وفاة هتان شطا.. ويكشف سبب الوفاة

صحيفة الخليج 365: أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، في تصريح لصحيفة عكاظ أنه تم العثور على المواطن المفقود في مصر هتان بن غازي شطا متوفياً.

وأوضح المصدر أن التشخيص الأولي هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وأرجع ذلك ذلك إلى تدهور حالته الصحية خلال الأسابيع الماضية ربما بسبب قلة الطعام.

وأكد المصدر الأمني أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، خصوصاً بعدما عاينت النيابة العامة والجهات المعنية جثة المجني عليه، وتم إيداع جثة الشاب ثلاجة أحد المستشفيات.

وكشف عن اتصالات تجري حالياً بين جهات التحقيق و السفارة السعودية في القاهرة لإنهاء إجراءات تسليم الجثمان استعداداً لنقله إلى المملكة.