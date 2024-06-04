بالفيديو .. الباحث عبدالله بن بجاد: ⁧‫حماس‬⁩ اليوم في أضعف حالاتها.. و7 أكتوبر حماقة سياسية

صحيفة الخليج 365: وصف الباحث عبدالله بن بجاد العتيبي ، هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر بالحماقة السياسية ، مطالبا بإنهاء حماس بدعم تمثيل فلسطيني مدعوم عربيا ودوليا .

وقال العتيبي خلال لقاء مع قناة " العربية" : إن حماس في أضعف حالاتها ، فحماس الخارج شبه معزولة عن حماس الداخل التي تختبىء في الأنفاق وإذا خرجت فتخرج لملاحقة اي فلسطيني يتحدث لوسائل الإعلام ضد قادة حماس .

وتابع: في 7 أكتوبر حماس قامت بعملية عسكرية لا يمكن وصفها بأقل من الحماقة السياسية وجرت كل الويل لهم .

وأشار إلى أن حماس صنعت كل هذا استجابة للمحور الإيراني الذي يريد إفساد النماذج التي تطمح للمستقبل في المنطقة .

واستطرد: هذا الكلام لا يجب أن يستمر ، حماس يجب أن تنتهي من مستقبل غزة بدعم تمثيل فلسطيني حقيقي وجديد مدعوم عربيا ودوليا .