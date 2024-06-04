شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء عن مقتله.. شقيق هتان: أخي ما زال مفقودًا ولا نعلم إن كان حيًا أم ميتًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفي شقيق الشاب هتان بن غازي شطا صحة الأنباء المتداولة عن وفاة شقيقه، وقال في تصريحات نُقلت عبر تطبيق إكس، إن شقيقة مفقود حتى الآن، ولا أحد يعلم إن كان حيًا أم ميتًا.وأضاف: "بدأت تطلع شائعات وأخبار غير مدققة عن وفاة أخي، وحتى هذه اللحظة هو مفقود، ولا يوجد مصدر رسمي أو موثوق صرح بهذا الكلام".

القنوات الرسمية

وأضاف شقيق هتان: "أنا هنا بنفسي وتركت عائلتي وعملي للبحث عن أخي، فأرجو أن نتوقف عن نشر الأخبار غير المدققة، ولا نأخذ الأخبار إلا من القنوات والجهات الرسمية، ما ينبغي نشر هذه الأخبار، فأخي مفقود ولا نعلم إن كان حيًا أو ميتًا، وهذا لا يليق بجلال الموقف الذي نمر به، فرفقًا بأمه وابنته وأهل بيته".