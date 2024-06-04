شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء عن مقتله.. شقيق هتان: أخي ما زال مفقودًا ولا نعلم إن كان حيًا أم ميتًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفي شقيق الشاب هتان بن غازي شطا صحة الأنباء المتداولة عن وفاة شقيقه، وقال في تصريحات نُقلت عبر تطبيق إكس، إن شقيقة مفقود حتى الآن، ولا أحد يعلم إن كان حيًا أم ميتًا.
وأضاف: "بدأت تطلع شائعات وأخبار غير مدققة عن وفاة أخي، وحتى هذه اللحظة هو مفقود، ولا يوجد مصدر رسمي أو موثوق صرح بهذا الكلام".
وأضاف: "بدأت تطلع شائعات وأخبار غير مدققة عن وفاة أخي، وحتى هذه اللحظة هو مفقود، ولا يوجد مصدر رسمي أو موثوق صرح بهذا الكلام".