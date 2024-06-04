شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع.. جهود تنظيمية وإرشادية مع استقبال الحجاج في مطار الأمير عبدالمحسن والان نبدء بالتفاصيل

كتيبات ومنشورات تعريفية

الدمام - شريف احمد - يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة استقبال حجاج بيت الله القادمين من روسيا، الذين وصلوا عبر مطار الأمير عبدالمحسن الإقليمي بمحافظة ينبع.وشاركت الكوادر الميدانية لفرع الوزارة في المطار بتقديم خدمات التنظيم والإرشاد، إضافة إلى توزيع الكتب والمنشورات التعريفية بأحكام أداء العمرة والحج بعدة لغات إلى جانب توزيع الكتيبات التوعوية والتثقيفية وشرح تطبيق "رُشد" الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لحجاج بيت الله ليساعدهم على أداء فريضتهم بيسر وطمأنينة.ووزعت الفرق الميدانية 2487 كتيبًا، بالإضافة إلى 1868 من المنشورات التعريفية لمناسك الحج، واستخدمت 6 شاشات إرشادية للحجاج حتى يوم الجمعة الماضي.وتأتي هذه الجهود ضمن الأعمال التي تقدمها مختلف الجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير وصولهم عبر المنافذ بما يمكنهم من الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة.