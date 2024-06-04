تطهير وتعقيم 7 آلاف موقع في المدينة

نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 7.171 موقعًا بمختلف الأحياء خلال الأسبوع الماضي. وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 33.834 لترًا من المطهرات والمبيدات في جميع المواقع، بالإضافة إلى إجراء 998 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.



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