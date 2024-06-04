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قرار قضائي جديد ضد "حليمة بولند" في قضية التحريض على الفسق والفجور

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صحيفة الخليج 365: رفضت محكمة كويتية إخلاء سبيل الإعلامية، حليمة بولند، وحددت 9 يونيو موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

وكان محامي حليمة بولند تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب إخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها بداية شهر مايو الماضي، وإيداعها في السجن المركزي.

ورفضت محكمة الجنايات إخلاء سبيل بولند، ومتهم آخر معها، رغم تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية.حسب صحيفة "المجلس" الكويتية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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