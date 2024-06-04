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شاهد.. فيديو من زاوية أخرى يوثق لحظة اقتحام مجموعة كبيرة من الأشخاص لمطعم أمريكي وتحطيمه في بغداد

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صحيفة الخليج 365: وثقت كاميرا مراقبة من زاوية أخرى ، اللحظات الأولى لاقتحام عدد كبير من العراقيين ، مطعم تابع لشركة أمريكية "تشيلي هاوس " في بغداد بالرغم من تواجد الشرطة بجانب المطعم .

وأظهر الفيديو وصول عدد من السيارات بالموقف الخاص للمطعم ، حيث ترجل منها عشرات الأشخاص التابعين لإحدى المليشيات العراقية والتوجه ناحية المطعم .

وأبانت لقطات دخولهم إلى المطعم بعدما قاموا بتحطيم واجهته الزجاجية ، ثم قاموا بتحطيم الأثاث والمعدات داخل المطعم ، وإرهاب العالمين بالطعم الذين فروا هاربين من أمام المسلحين خوفا من الاعتداء عليهم .

فيما ذكرت وسائل إعلامية أن الجهات الأمنية اشتبكت مع المسلحين وأجبرتهم على الانسحاب من شارع فلسطين شرقي بغداد.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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