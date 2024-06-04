شاهد.. فيديو من زاوية أخرى يوثق لحظة اقتحام مجموعة كبيرة من الأشخاص لمطعم أمريكي وتحطيمه في بغداد

صحيفة الخليج 365: وثقت كاميرا مراقبة من زاوية أخرى ، اللحظات الأولى لاقتحام عدد كبير من العراقيين ، مطعم تابع لشركة أمريكية "تشيلي هاوس " في بغداد بالرغم من تواجد الشرطة بجانب المطعم .

وأظهر الفيديو وصول عدد من السيارات بالموقف الخاص للمطعم ، حيث ترجل منها عشرات الأشخاص التابعين لإحدى المليشيات العراقية والتوجه ناحية المطعم .

وأبانت لقطات دخولهم إلى المطعم بعدما قاموا بتحطيم واجهته الزجاجية ، ثم قاموا بتحطيم الأثاث والمعدات داخل المطعم ، وإرهاب العالمين بالطعم الذين فروا هاربين من أمام المسلحين خوفا من الاعتداء عليهم .

فيما ذكرت وسائل إعلامية أن الجهات الأمنية اشتبكت مع المسلحين وأجبرتهم على الانسحاب من شارع فلسطين شرقي بغداد.