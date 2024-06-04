شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يرعى حفل تدشين جامعة الدفاع الوطني والان نبدء بالتفاصيل

انطلاقة مشرقة





الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، حفل تدشين جامعة الدفاع الوطني، وتخريج دارسي البرامج الأكاديمية بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة لعام 1445 بالرياض.وكان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله، صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.وعُزف السلام الملكي، والتُقطت الصورة التذكارية لسموه مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ثم رفع راية الجامعة، وتوجه لمبنى التعليم للتوقيع على لوحة تدشين جامعة الدفاع الوطني.عقب ذلك، بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمة عبَّر فيها عن ترحيبه بوزير الدفاع، وثمَّن رعايته لحفل تدشين جامعة الدفاع الوطني، لتبدأ مرحلة جديدة، وانطلاقة مشرقة نحو مستقبل تعليمي عسكري احترافي في المملكة.تاريخ كلية القيادة والأركانإثر ذلك شاهد وزير الدفاع عرضًا مرئيًا عن تاريخ كلية القيادة والأركان ومنجزاتها منذ تأسيسها، وأنشطتها الأكاديمية الحالية، ومبادرات تحولها إلى جامعة الدفاع الوطني؛ تحقيقًا لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع.بعد ذلك، دشن سموه جامعة الدفاع الوطني، ثم أُعلنت نتائج الخريجين من برنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية الدفعة 15، وبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة 50 بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، اللذين التحق بهما عدد من الدارسين من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى 47 دارسًا من الدول الشقيقة والصديقة.وكرَّم سموه الخريجين المتفوقين، ثم تسلَّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس الجامعة.وفي ختام الحفل، التُقطت الصورة التذكارية لسموه مع الخريجين، ثم عُزف السلام الملكي.قائمة الحضورحضر الحفل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد بن عبدالعزيز العوهلي.ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني م. ماجد بن محمد المزيد، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي د. فالح بن عبدالله السليمان، وعدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.