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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والبرازيل توقعان مشروع اتفاقية في مجال الدفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، العلاقات الثنائية مع نائب الرئيس البرازيلي وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو الكمين.
كما بحثا تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية السعودية 2030.
ووقّع سمو وزير الدفاع ونائب الرئيس البرازيلي مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الدفاع.
حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقية صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.
فيما حضر من الجانب البرازيلي الأمينة العامة لوزارة الخارجية ماريا لورا دا روشا، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة سيرجيو آوغونيو دي روسيوس باث، وكبير المستشارين الدبلوماسيين لنائب الرئيس البرازيلي سيلسو دي تارسو بيريرا، والملحق العسكري في سفارة جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلو مازا كوادروس، وعدد من المسؤولين.
كما بحثا تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية السعودية 2030.
العلاقات السعودية البرازيليةبالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
ووقّع سمو وزير الدفاع ونائب الرئيس البرازيلي مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الدفاع.
حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقية صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.
التعاون الدفاعي بين السعودية والبرازيلكما حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا العقيد الركن حاضر بن محمد آل زياد.
فيما حضر من الجانب البرازيلي الأمينة العامة لوزارة الخارجية ماريا لورا دا روشا، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة سيرجيو آوغونيو دي روسيوس باث، وكبير المستشارين الدبلوماسيين لنائب الرئيس البرازيلي سيلسو دي تارسو بيريرا، والملحق العسكري في سفارة جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلو مازا كوادروس، وعدد من المسؤولين.