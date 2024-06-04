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المملكة والبرازيل توقعان مشروع اتفاقية في مجال الدفاع

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، العلاقات الثنائية مع نائب الرئيس البرازيلي وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو الكمين.
كما بحثا تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية 2030.

العلاقات السعودية البرازيلية

بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
ووقّع سمو وزير الدفاع ونائب الرئيس البرازيلي مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الدفاع.
حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقية صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.

التعاون الدفاعي بين السعودية والبرازيل

كما حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا العقيد الركن حاضر بن محمد آل زياد.
فيما حضر من الجانب البرازيلي الأمينة العامة لوزارة الخارجية ماريا لورا دا روشا، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة سيرجيو آوغونيو دي روسيوس باث، وكبير المستشارين الدبلوماسيين لنائب الرئيس البرازيلي سيلسو دي تارسو بيريرا، والملحق العسكري في سفارة جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلو مازا كوادروس، وعدد من المسؤولين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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