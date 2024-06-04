اخبار السعوديه

ضبط مخرج مصري شهير ابتز فتاة بعد تصويره أجزاء من جسدها خلسة أثناء تصوير عمل سينمائي

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: قررت جهات التحقيق المصرية، ضبط وإحضار مخرج سينمائي شهير، بعد اتهامه بابتزاز وتهديد إحدى الفتيات بصور التقطها من أجزاء في جسدها خلسة، خلال تصوير عمل سينمائي بلوكيشن التصوير.

وتفصيلاً، تقدمت فتاة ببلاغ للنائب العام المصري، ضد مخرج سينمائي شهير، تتهمه بابتزازها وتهديدها بصور التقطها من أجزاء في جسدها خلسة، وفق القاهرة 24.

وقالت الفتاة، إنه خلال وجودها في لوكيشن تصوير لأحد الأعمال السنيمائية بصحبة مخرج شهير وآخرين، تفاجأت بأحد طاقم العمل يخبرها بأن المخرج يصورها دون علمها، وعندما واجهته أنكر ذلك، وحدثت مشادة بينهما.

وتابعت أنه في اليوم التالي تفاجأت برسالة على الواتساب بصورة خادشة لها من المخرج الشهير يبتزها ويطلب منها إذا لم تنهي الموضوع، سينشر باقي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا