تصاريح إلكترونية لذبح الأضاحي

أطلقت أمانات المناطق، الاثنين، خدمة إصدار تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح والسلخ خلال أيام عيد الأضحى استجابة لاحتياجات فترة موسم 1445.

ويتيح تفعيل الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية ممن يمتلكون رخصة نشاط تجاري من نوع مطعم أو مطبخ إصدار تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي»، الذي سيستمر حتى الخامس من شهر ذي الحجة المقبل وفق اشتراطات محددة؛ مما يُمكنهم من تقديم خدمات ذبح وسلخ الأضاحي خلال أيام العيد.

وحددت الاشتراطات أنه على أصحاب المطاعم والمطابخ للحصول على التصريح المجاني وجود رخصة سارية للنشاط، والالتزام بنظافة منطقة الذبح، وتوفير معدات الذبح والسلخ، ومياه صالحة للاستخدام في المطعم والمطبخ، والالتزام بتنظيم عملية الذبح، ومنع تكدس الذبائح في المطعم، والالتزام بتركيب لوحة بارزة توضح الأسعار.

وتم إلزام المنشأة بإصدار شهادات صحية لجميع العاملين، والتعاقد مع طبيب بيطري من أجل فحص الأضاحي قبل عملية الذبح وبعدها، وضرورة التعاقد مع شركة خاصة معتمدة لرفع وإزالة المخلفات من منطقة الذبح والسلخ. ويمكن لأصحاب المطاعم والمطابخ إصدار «تصريح ذبح الأضاحي» إلكترونيًّا، لتقديم خدمات الذبح والسلخ خلال أيام عيد الأضحى.

اشتراطات

- وجود رخصة سارية للنشاط

- الالتزام بنظافة منطقة الذبح

- توفير معدات الذبح والسلخ

- الالتزام بتنظيم عملية الذبح

- منع تكدس الذبائح في المطعم

- الالتزام بتركيب لوحة بارزة توضح الأسعار

- إصدار شهادات صحية لجميع العاملين