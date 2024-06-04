شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب تسمية مرحلة ترحال البادية في الصيف إلى موارد المياه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية سبب تسمية مرحلة ترحال البادية في الصيف إلى موارد المياه.

وقال الزعاق ‎أن مع بداية فصل الصيف يهجر البادية الصحراء ويتوجهون إلى أماكن موارد المياه، ويسمونها بالقطين.

وأضاف الزعاق أن سكان المناطق التهامية وهي المناطق الساحلية الدافئة إلى المناطق المرتفعة الباردة، مشيراً إلى أن الصيف بداية حرارته في شهر مايو، أما القيل شدة الحرارة شهر يونيو ويوليو وأغسطس.