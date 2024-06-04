شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية": 7333 سؤالًا للزائرات في المدينة المنورة تتعلق بالحج والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة صور| انطلاق اختبارات الفصل الثالث.. و"اليوم" ترصد انتظام العملية الامتحانية جاهزية ميقاتي "قرن المنازل" و"وادي محرم" لاستقبال الحجاج

الدمام - شريف احمد - قدَّم قسم الدعوة النسائي بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة إجاباته على 7333 سؤالًا للزائرات حول النواحي الشرعية والفقهية المتعلقة بأحكام ومناسك الحج، وذلك ضمن جهوده خلال موسم الحج هذا العام.وأفاد فرع الوزارة، أن الكادر النسائي بفرع الوزارة يواصل تقديم جهوده الدعوية والإرشادية للزائرات في مختلف الجهات والمواقع التي يرتادها الحجاج، لتوفير التوجيه الديني والتعليمي للحجاج والزائرين، مبيناً أن 1140 ساعة تم تخصيصها للإجابة على استفسارات الحجاج خلال الفترة الماضية من موسم الحج، وزّع خلالها على الحجاج 8444 كتيباً يتناول موضوعات تتعلق بمناسك الحج، وصيام يوم عرفة، وعيد الأضحى، إضافة إلى إلقاء أكثر من 1355 كلمة وعظية.وأفاد الفرع أن أعمال الكادر النسائي شملت توزيع المواد الدينية والتوجيهية في المصليات النسائية بالمساجد الكبرى بالمدينة المنورة؛ بهدف إثراء تجربة الحجاج وتعميق فهمهم للمناسك، في إطار الخطة التشغيلية التي تتضمن تعزيز الوعي الديني، وتقديم كل الدعم اللازم للحجاج، مما يسهم في تمكينهم من أداء مناسكهم بأمان وسكينة.