الحكم بحبس فنان مصري شهير 3 سنوات.. والكشف عن التهمة الموجهة إليه!

صحيفة الخليج 365: أصدرت محكمة مصرية، حكمًا بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بالقتل والسب والخوض في شرفها بسبب خلافات بينهما.

وكانت النيابة المصرية أمرت بإحالة الممثل والطبيب محمد غنيم للمحاكمة، بتهمة تهديد طليقته المذيعة رانيا نبيل بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، وفق القاهرة 24.

الجدير بالذكر اتهم محمد غنيم زوجته رانيا نبيل، بالجمع بين زوجين، كما جاء في أمر الإحالة أن محمد غنيم قام بسب وقذف المجني عليها بطريق التليفون، والقنوات التلفزيونية وبث مرئي على شبكة الإنترنت.